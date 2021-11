Ulisse 2021, la serie web creata dal Centro Musicale Vivaldi di Misano

Si chiama Ulisse 2021, la serie web creata dal Centro Musicale A. Vivaldi in collaborazione con Fuori Orario APS ed il Centro Giovani ‘Messicano Indipendente’, con il patrocinio e il contributo del Comune di Misano Adriatico, lanciata sui rispettivi canali social nella giornata di oggi. Con musiche originali, realizzate dai ragazzi e docenti del Centro Musicale, la serie mostra i giovani musicisti alle prese con la sonorizzazione di sei capitoli de “il Re dei viaggi Ulisse” di Roberto Piumini, narrati dalla voce dell’attore e trasformista Marcello Franca.

Il progetto Ulisse 2021, nato inizialmente come esercizio ludico, è diventato una alternativa al tradizionale saggio di fine anno scolastico. Le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica avrebbero infatti negato per il secondo anno consecutivo agli allievi del Centro Musicale Vivaldi un’esperienza che, oltre a essere parte integrante del percorso didattico, ha da sempre costituito una sana occasione di scambio e interazione. Interazione non solo tra i partecipanti ai corsi di musica, ma anche tra le realtà che li ospitano. Da diversi anni, infatti, il Centro Musicale e il Centro Giovani di Misano Adriatico ogni primavera condividono questa particolare esperienza, una collaborazione che porta oggi alla pubblicazione di Ulisse 2021. Le puntate saranno pubblicate ogni giovedì, a partire da oggi, sulle pagine social delle realtà coinvolte e sul canale YouTube del Comune di Misano Adriatico.