Ultima domenica prima della zona 'arancione scuro': e c'è chi gioca a racchettoni in spiaggia

Ultima domenica di 'libertà' per i riminesi, che si sono riversati in massa sul lungomare a fare una passeggiata approfittando della bella giornata di sole. Nonostante la zona arancione, che da martedì diventerà addirittura 'arancione scuro' per tutta la provincia di Rimini, non tutti hanno rispettato le distanze di sicurezza, creando assembramenti, e si sono viste in giro diverse persone senza mascherina, oltre a quelle che si sono recate in spiaggia per giocare a racchettoni.