E' tempo dell'ultima luna piena dell'estate, quando seguire gli eventi astronomici di settembre

Il cielo di settembre è pronto a regalare il suo spettacolo a tutti gli amanti dell'astronomia. Sabato 10 settembre la luna del raccolto, l'ultima luna piena d'estate, anticiperà l'arrivo dell'Equinozio d'Autunno. Un plenilunio che deve il suo nome ai nativi americani che la battezzarono così proprio perchè dava più tempo ai lavori di raccolta dopo il tramonto. Vi segnaliamo gli eventi dal sito meteo.it.

Mercoledì 14 settembre la Luna coprirà Urano, mentre venerdì 16 settembre ci sarà Nettuno in opposizione. Venerdì 23 settembre l'equinozio di autunno, il momento che segna il passaggio tra l'estate e l'autunno in senso astronomico. Lunedì 26 settembre Giove sarà in opposizione.