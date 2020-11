Ultima variazione di bilancio dell'anno: finanziati lavori su 3 macrocategorie

Manutenzione delle strade, interventi sulle scuole e riqualificazione degli impianti sportivi: su queste tre ‘macro’ categorie di interventi finanziati con questa manovra a cui concorrono anche i circa 5,2 milioni di contributi statali destinati a Rimini in quanto tra le zone maggiormente colpite dalla prima ondata dell’epidemia da Covid-19. Una manovra, l’ultima importante variazione di bilancio 2020/2022, che ha ricevuto questa mattina il parere favorevole della V Commissione Consigliare e che per quanto riguarda il capitolo degli investimenti consentirà all’Amministrazione di andare a garantire lavori di risanamento e conservazione delle strade per circa un milione e mezzo di euro, oltre a proseguire nel percorso di riqualificazione e adeguamento delle scuole, con oltre 1,2 milioni dedicati a manutenzione, accessibilità e interventi strutturali. Altra voce rilevante sul fronte della parte straordinaria è quella dedicata all’impiantistica sportiva, con 200mila euro dedicati allo stadio del baseball e 715 mila euro per la Palestra Montessori. Previste anche risorse per illuminazione pubblica, opere viarie, arredo urbano, cimiteri e implementazioni software per i servizi.

“Tra marzo ed aprile, nel pieno della pandemia, abbiamo fatto un’operazione coraggiosa, tempestiva, andando a mettere mano al bilancio coprendo con nostre risorse il corposo pacchetto di azioni adottato per alleggerire il peso su famiglie e imprese in questa difficilissima fase economica - spiega l’assessore al Bilancio Gian Luca Brasini – Lo abbiamo fatto senza avere certezze di ristori, prendendoci anche qualche rischio, ma forti di una solidità di bilancio consolidata negli anni. In una fase come quella attuale che, come ha dimostrato anche la ricerca del Sole 24 ore di ieri, si contraddistingue da una crescita di liquidità ma da un ovvio immobilismo dettato dall’incertezza, il Comune di Rimini si muove in controtendenza, continuando ad investire in particolare su servizi fondamentali come strade e scuole”.