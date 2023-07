Ultimati i lavori della nuova pista ciclabile di Scacciano

Con la firma dell’atto di consegna dei lavori da parte di Autostrade per l’Italia e la ditta CBR incaricata dell’esecuzione, è stata consegnata ufficialmente questa mattina, alla presenza del sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Ubaldini, la nuova pista ciclabile che collega l’abitato di Scacciano a Riccione. L’opera rientra nell’ambito del progetto, a carico di Autostrade per l’Italia, per la realizzazione della nuova bretella della statale 16 per il collegamento veloce tra Misano Adriatico e il casello autostradale di Riccione.

Il nuovo percorso ciclopedonale dal centro abitato di Scacciano, diramandosi lungo la strada provinciale 91 per oltre un chilometro in sede separata, arriva a via Caprera, nel territorio di Riccione. Nell’ambito dell’intervento si è provveduto anche al rifacimento e alla riasfaltatura del tratto stradale interessato, è stato installato un nuovo impianto di illuminazione ed è stata rifatta la segnaletica. Il comune di Misano Adriatico provvederà alla sistemazione definitiva del parcheggio che sorge all’inizio della frazione attraverso lavori di riqualificazione ad ampliamento.

“Grazie alla realizzazione di questo intervento riusciamo a mettere in sicurezza un tratto di strada molto trafficato come la provinciale 91– il commento del sindaco Fabrizio Piccioni –. Pedoni e ciclisti che transitano su quell’arteria necessitavano di maggior sicurezza, ora garantita dalla corsia separata a loro dedicata. Un intervento che era indispensabile e che va ad eliminare un elemento di criticità oggettiva”. Il comune di Misano Adriatico provvederà alla sistemazione definitiva del parcheggio che sorge all’inizio della frazione attraverso lavori di riqualificazione ad ampliamento. Lunedì, con l’ultimo tratto di via Ca’ Pronti, verranno completati i lavori di asfaltatura.