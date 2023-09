Ultimati i lavori lungo via Trento, posizionati fiori e piante, realizzate caditoie anti pozzanghere

Cattolica continua a farsi bella. Completato il restyling di via Trento. Mancavano gli ultimi interventi e oggi sono stati messi a punto. La via è sbocciata con la piantumazione di nuovo verde, come le begonie in ogni aiuola ai lati della strada, e con alcuni alberi in sostituzione di quelli che non hanno retto alla stagione estiva. Realizzate anche due nuove caditoie per garantire il drenaggio delle acque piovane. A seguire ogni step del progetto, l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Uguccioni.

“Un progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione – spiega Uguccioni – e che oggi abbiamo completato. Abbiamo curato ogni dettaglio e con gli interventi di questa mattina, ridato verde e colore alla via. Fondamentale anche la sistemazione delle nuove caditoie. A ogni pioggia si creavano infatti delle pozze d’acqua. Le caditoie sono state realizzate proprio per drenare la pioggia e impedire il formarsi di queste pozzanghere. Un grazie speciale va ai cittadini che questa estate hanno contribuito a mantenere rigoglioso il verde della via”. Soddisfazione per il nuovo look anche da parte dei cittadini, tra cui Alberta Molari, presidente del Comitato Mare Nord, sempre molto attento agli interventi sulla città.