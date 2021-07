Ultimato il tratto sperimentale del lungomare di Bellaria

Circa ottanta metri di passeggiata completa di verde e arredi, un primo tratto sperimentale rigenerato e moderno: è stato completata ed ora pienamente fruibile la prima porzione, nel cuore della “zona colonie”, di lungomare la cui realizzazione è frutto della convenzione tra la proprietà del Blu Suite Hotel e l’Amministrazione Comunale. Il nuovo tratto consegnato alla collettività misura, come detto, circa ottanta metri di lunghezza di lungomare tra le vie Fracastoro e Ramazzini, coerente e in armonia, per scelta dei materiali e colpo d’occhio, alle altre rigenerazioni già realizzate o programmate dall’Amministrazione in tutta la fascia turistica della città. “Frutto di un accordo in convenzione con l’Ente comunale, redatta a sua volta secondo il progetto urbano coordinato che coinvolge tutto il lungomare di Igea Marina: di qui la natura ‘sperimentale’ dell’intervento. Che, va sottolineato, porta con sé positive ripercussioni anche nella valorizzazione degli spazi della spiaggia antistante, con nuove cabine, giochi per bambini e docce”, spiega l’Assessore all’Urbanistica Michele Neri. “Nel complesso”, evidenzia, “un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato, ma anche una dimostrazione di fiducia reciproca, concretezza e affidabilità per cui meritano un plauso gli uffici comunali coinvolti.”

“Un ringraziamento alla Famiglia Foschi, protagonista per altro anche di altri importanti investimenti che contribuiscono ad innalzare la qualità complessiva dell’offerta turistica di Bellaria Igea Marina”, le parole del Sindaco Filippo Giorgetti. “Non un caso isolato: in questi mesi abbiamo visto infatti in questa zona altre significative riqualificazioni, l’abbattimento di vecchie colonie e la restituzione al decoro di ampi spazi di territorio”, aggiunge poi il primo cittadino. “Abbiamo apertamente manifestato la volontà di superare il concetto stesso di 'zona colonie' e questo ventaglio di interventi privati, uniti a progetti ambiziosi dell’Amministrazione in termini di lavori pubblici, sono tasselli concreti che appartengono a questo percorso: ciò che sembrava impossibile nella zona Sud di Bellaria Igea Marina”, conclude, “sta invece diventando realtà.”