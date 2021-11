Ultimi lavori per la messa in sicurezza della Sp50 tra Pedrolara e Monte Tauro

Per verificare lo stato dei lavori, che sono nella fase conclusiva, e per definire gli ultimi interventi per perfezionare l’opera, il presidente della Provincia Riziero Santi e il sindaco di Coriano Domenica Spinelli hanno svolto un sopralluogo sulla SP 50 a Pedrolara dove sono in fase conclusiva i lavori per la soluzione dell’annoso problema di sicurezza presente su quel tratto di strada.

Nel tratto in questione, dal Km 0+750 al Km 1+100, la circolazione era particolarmente critica sia per la ridotta larghezza della sede stradale, sia per il suo andamento con una doppia curva e sali-scendi che ostruivano la visibilità. Il contesto sfavorevole era determinato dalla presenza di vegetazione sul ciglio della strada, con frequente caduta di rami secchi, e dalla presenza di una scarpata particolarmente ripida, mentre era quasi assente la banchina stradale.

“La Provincia ha redatto un progetto – spiega il presidente Riziero Santi - con l’obiettivo di eliminare definitivamente la situazione di potenziale pericolo per la circolazione, rimuovendo gli ostacoli che limitavano la larghezza della sede stradale, riprofilandola per allargarne il piano viabile e creare la banchina stradale ove posizionare i paracarri, e regimando le acque di superficie convogliandole in fossi idonei. Se durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario attuare la chiusura al transito della strada, ma con disagi contenuti, ora i lavori sono sostanzialmente terminati, essendo previsto soltanto un ulteriore intervento di rifinitura superficiale del piano viabile che verrà eseguito a breve, condizioni meteo permettendo.”