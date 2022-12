C'è ancora tempo per gli ultimi regali di Natale, nella notte dell'antivigilia i negozi aperti fino alle 23

Venerdì (23 dicembre), l’antivigilia, sarà una serata pre-natalizia tutta dedicata ai regali di Natale con una Shopping Night versione natalizia, che vede aperti i negozi del centro storico di Rimini fino alle ore 23. Questo per agevolare anche gli ultimi acquisti last minute in vista delle feste. Sempre venerdì 23 (e martedì 27 dicembre) a Castel Sismondo lo spettacolo di e con Mirco Gennari dedicato ai bambini dai 6 anni in su Il Clown dei Clown: Fellini spiegato si bambini.

Questa settimana, ricorda Rimini Turismo, tra gli appuntamenti culturali il Teatro Galli ospita invece ‘La tempesta’ di William Shakespeare uno spettacolo di Alessandro Serra che ne firma anche la traduzione e l’adattamento del testo, oltre alle scene, le luci, i suoni e i costumi (dal 21 al 23 dicembre).

Sempre il 21 dicembre la Cineteca accoglie la finalissima del Giro del mondo in 80 corti, un'occasione unica per vedere, tutti in una sera, i corti della rassegna più votati dal pubblico nella giornata più corta dell'anno e ormai riconosciuta anche come "Short Film Day", la Giornata internazionale del cortometraggio.