Ultimi ritocchi al nuovo Parco del Mare, ecco come sta diventando la zona di Bellariva

Anche se è ancora un pullulare di operai e camion, facendo slalom tra le transenne, è possibile iniziare a prendere dimestichezza con il nuovo Parco del Mare, nel tratto che sta trasformando l’immagine di Bellariva, nella zona tra piazzale Gondar e via Siracusa. Il nuovo look è in assoluta linea di continuità con i due lotti di Marina Centro, un lungomare gemello tra zone pedonali e aree verdi dove in buona parte si è già conclusa la piantumazione. Manca veramente poco alla conclusione dei lavori del nuovo lungomare: con gli operai che sono al lavoro per gli ultimi dettagli, a partire dalla posa delle piastrelle.

Relativamente contenuti i disagi invece per stabilimenti balneari e turisti, dato che ci sono ampi varchi dai quali è possibile accedere alla spiaggia. Presto la zona di piazzale Gondar aprirà così i battenti con un nuovo volto, vengono riproposte fontane e panchine ornamentali. Di sicuro l’aspetto a cui resta da abituarsi è l’addio ai numerosi parcheggi che insistevano nella zona, per trovare un rimedio non a caso l’amministrazione comunale durante gli scorsi giorni ha annunciato la realizzazione di un parcheggio all’interno dell’ex Colonia Murri: si tratta di un’area capace di ospitare 61 posti auto e 244 posti per ciclomotori per un totale complessivo di 305 posteggi a disposizione della cittadinanza e dei visitatori.

Durante le scorse settimane dal Comune era stato confermato come entro giugno sarà completato il nuovo tratto, con passeggiata pedonale, verde, aree giochi e isole per l’attività fisica. Tra le novità, si sta inoltre valutando per il futuro la possibilità di attrezzare un’area affinché possa ospitare una delle discipline outdoor tra le più in voga come il parkour, pratica che unisce per definizione natura e spazi urbani.