Ultimo saluto di legislatura del sindaco Piccioni. "I cittadini nel 2024 decideranno se confermarci"

Un teatro Astra gremito s’è ritrovato per il consueto appuntamento di fine anno col saluto del sindaco e le premiazioni dei cittadini. Dopo l’esibizione degli allievi della scuola musicale di Misano, il sindaco Fabrizio Piccioni ha tracciato un bilancio di quanto fatto in questa legislatura e ha fissato i prossimi obiettivi. Nel suo saluto, l’ultimo di questa legislatura, il sindaco Fabrizio Piccioni, già stato investito dalla coalizione nel ruolo di candidato alla riconferma, ha ricordato i valori di una comunità che in questi anni alle prese col Covid, l’alluvione, le conseguenze dei conflitti mondiali in corso, ha sempre dato segnali di coesione e solidarietà.

“Sta per concludersi una legislatura – ha detto – nella quale rimarco l’efficienza dei servizi, la qualità delle opere pubbliche, l’appeal degli eventi. Successi frutto del lavoro di una macchina comunale efficiente e appassionata alla cosa pubblica. Ci siamo sempre detti di voler consegnare una Misano migliore, rinnovata e sintonizzata coi bisogni dei cittadini, oltre che con le attese dei turisti. In questa ottica il primo stralcio del lungomare e il secondo imminente, la rete delle Ecovie, le opere che a breve saranno appaltate, i lavori per il nuovo palazzetto dello sport, gli interventi sulla Statale sono il segno evidente di questo impegno. Sempre collegate ad una visione di sostenibilità ambientale, che vorremmo sempre più contagiosa in città".

"Il 2024 dovrebbe terminare la bretella di collegamento Riccione-Misano, un primo stralcio della futura ss16 che toglierà traffico dalla viabilità ordinaria di Misano consentendo un netto miglioramento della mobilità comunale. Sarà anche l’anno della rotatoria ai GoKart che migliorerà la sicurezza di quel tratto e l’ingresso verso la zona mare e Portoverde. Molto altro abbiamo fatto per le infrastrutture dedicate al sociale, alla scuola, comprese le candidature per ulteriori investimenti. La stella cometa è il PUG appena approvato".

"La sfida futura sarà quella di connettere sempre meglio Misano al territorio limitrofo, a vantaggio dei misanesi e dei turisti in arrivo. Sul fronte delle presenze chiudiamo mil 2023 con la miglior performance tra i comuni della riviera romagnola. Ci attende un 2024 con eventi sportivi straordinari e l’obiettivo è quello di superare i dati pre covid. Dobbiamo anche trovare maggiore coesione, spirito di appartenenza, più ottimismo, più sorrisi, perché a Misano si sta bene e perché a Misano i nostri ospiti tessono sempre elogi. Ora abbiamo un lavoro da concludere e poi nel 2024 saranno i cittadini a decidere se meritiamo la riconferma”.

Durante la cerimonia, come tradizione da quando si è avviato il progetto, c’è stato il passaggio di consegne tra la ‘Sindaca dei ragazzi’ uscente, Rebecca Ricchiuti, e quella entrante, Airis Seferaj, con la consegna della costituzione. Altro momento ricorrente è quello della premiazione degli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti all’esame di maturità del giugno scorso.

Numerosi riconoscimenti sono stati poi consegnati agli atleti misanesi che si sono distinti per meriti sportivi durante l’anno. Sono saliti sul palco Alessia Bilancioni (3a classificata al Campionato Italiano di pattinaggio artistico e al Campionato Europeo), Daniel Ongaro e Annamaria Casadei (Campioni italiani e regionali FISD classe A1 danze caraibiche), Michele Strozzi e Ginevra Cesari (campioni italiani classe B1 danze caraibiche), Nicolò Bucci e Elisa Gamboni (campioni italiani classe B2 danze folk), Marco Siliquini e Arianna Bianchi campioni nazionali ASC classe C danze folk), Emiliano Ercolani (1° classificato nel Campionato Europeo Yamaha R3 BluCru), Francesco Bartolomeo Roberto (1° classificato nel Trofeo “Marco Simoncelli” e 2° classificato nel Campionato Italiano Minimoto Junior C), Marco Zanni (vincitore della mezza maratona nazionale FIDAL di Grottammare “Pietro Mennea”), Alessia Righetti (vincitrice della mezza maratona nazionale FIDAL di Catania), Elena Borghesi (campionessa italiana Indoor negli 800 e 1500 F40 e seconda classificata agli Europei Master negli 800), Maria Elisabetta Pesci e Licia Pari dell’Atletica Santamonica vincitrici rispettivamente ai campionati italiani master indoor ad Ancona e nel salto triplo ai campionati italiani master ad Acireale, Luca Carlini (1° classificato nel campionati italiani basket sordi).

C’è stata inoltre la consegna di una targa e di un omaggio floreale ai dipendenti comunali che sono andati in pensione durante l’anno. La cerimonia si è conclusa con un brindisi e lo scambio degli auguri.