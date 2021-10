Umarell 2.0, un trekking fotografico attraverso i cantieri della città

Parte dal 2 ottobre il progetto ‘Cantiere Rimini’ promosso dal Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Tre momenti di riflessione sullo spazio pubblico come generatore di creatività, sostenibilità e cultura, nonché direttrice sui cui immaginare nuove azioni di riqualificazione urbanistica. L’idea di fondo è che i luoghi, i quartieri, le città non sono altro che le persone che quegli stessi luoghi, quartieri e città attraversano e raccontano .Attraverso tre “urban trek fotografici” guidati da Simone Antonelli si proverà a costruire un racconto urbano fatto di storia, tradizione, cultura e innovazione documentato attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica. Il primo appuntamento è il 2 ottobre e si servirà della nuova linea Metromare per partire dalla stazione, visitare le colonie Novarese e Bolognese, per poi arrivare, passando dal Parco del Mare, fino alla palata del porto di Rimini. Gli appuntamenti successivi saranno il 16 e il 30 ottobre.