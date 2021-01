Umilia e maltratta ripetutamente l'anziano padre, scatta il divieto di avvicinamento

Nella giornata di mercoledì il personale della Squadra mobile della Questura di Rimini ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 28enne indiziato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre 82enne. A puntare il dito contro il comportamento violento del ragazzo è stata la sorella che, alla polizia di Stato, ha raccontato di una lunga serie di angherie messe in atto dal fratello nei confronti dell'aziano con cui conviveva. Secondo la denuncia il 28enne avrebbe messo in atto aggressioni sia verbali che fisiche fino a indurre l'anziano in uno stato di continua sofferenza. L'82enne, inoltre, viveva nel terrore ed era costretto a subìre i soprusi quasi quotidiani del figlio fatti minacce, offese e lesioni. Vista la situazione, il Gip del Tribunale di Rimini ha accolto le richieste del pubblico ministero in merito ai reati di lesioni personali aggravate emettendo così il provvedimento restrittivo.