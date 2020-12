Un 15enne finisce in fin di vita dopo avere assunto del metadone

Ha rischiato di morire ed è stato salvato solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Protagonista della vicenda un 15enne che è finito in coma dopo aver assunto metadone e adesso fuori pericolo. Il ragazzino è stato trovato privo di sensi nel parco dietro la stazione ferroviaria di Cattolica nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

Una telefonata ai carabinieri della Tenenza di Cattolica, gli ha salvato la vita. A farla un 13enne, suo amico, che era stato insieme ad altri compagni con il 15enne al parco della Regiona, dove hanno provato la sostanza. Il 13enne ha raccontato agli inquirenti che l’amico avrebbe trovato un flacone di metadone abbandonato sul bus e insieme a tutti avrebbero deciso di provarlo al parco, prima di cena. Il metadone è risultato essere stato assegnato ad un tossicodipendente in cura al Sert (il suo nome era sulla boccetta), che agli inquirenti ha dichiarato di averlo perso tornando a casa in autobus. Versione poi confermata dalle immagini di videosorveglianza dell'autobus.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 15enne avrebbe versato il metadone in una bottiglietta di una bibita e poi l’avrebbe fatta girare tra gli altri componenti del gruppo, ma non tutti l'hanno provata. Il 15enne, che sembra ne abbia ingerita molta, si è assopito su una panchina, dove è stato poi soccorso dai sanitari che lo hanno portato al Ceccarini di Riccione, dove è stato ricoverato in Rianimazione. Un'altra amica di 14 anni, che aveva bevuto il liquido sono state necessarie le cure al pronto soccorso, invece nessuna conseguenza per gli altri adolescenti che avevano provato l'intruglio.

I militari dell’Arma stanno ancora indagando e al momento il giovane rischia una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti.