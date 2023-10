Un 21enne il presunto molestatore delle ragazzine fuori dalla scuola

E' stato identificato dalla Polizia di Stato ed è indagato per violenza privata il 21enne che, lo scorso venerdì, avrebbe molestato due 12enni prima che entrassero a scuola. Il ragazzo, che risulterebbe incensurato, è stato sottoposto alla perquisizione sia della vettura che della sua abitazione con gli agenti che tutti i dispositivi mobili in suo possesso (computer, cellulare e altri supporti informatici) che verranno ora passati al setaccio dal personale della Questura. Difeso dall’avvocato Stefania Lisi, il 21enne avrebbe respinto tutte le accuse contestando la ricostruzione dei fatti. L'allarme sulle presunte molestie era dilagato sulle chat dei genitori quando, nella prima mattinata di venerdì scorso, i cellulari si erano fatti roventi in seguito alla segnalazione di un molestatore che aveva cercato di adescare due ragazzine che stavano andando alla scuola media Bertola a piedi.

Secondo quanto denunciato alla Polizia di Stato dai genitori il ragazzo avrebbe prima molestato una delle giovani, chiedendole di salire nella sua auto per fare delle foto alle scarpe. Al rifiuto di questa, il 21enne avrebbe rivolto le sue attenzioni alla seconda che stava sopraggiungendo sempre sulla strada. Questa sarebbe caduta nella trappola entrando nell'abitacolo della vettura dove avrebbe accettato di farsi fare degli scatti a scarpe e piedi ma, quando le richieste si sarebbero fatte più intime, è riuscita ad aprire la portiera e fuggire spaventata. Entrambe le 12enni, una volta arrivate a scuola, si erano confidate coi docenti ed era così partito l'allarme.

Il tam tam dei genitori che nelle chat hanno fatto girare anche una foto del presunto maniaco, e la denuncia in Questura, aveva portato la Polizia di Stato a una veloce indagine dalla quale sarebbe emerso che episodi analoghi sarebbero accaduti anche nei pressi di un centro sportivo vicino all'istituto scolastico.