Un aiuto per pagare l’affitto: 120 famiglie cattolichine ricevono il contributo

Sono 120 i nuclei familiari cattolichini beneficiari di sostegno per il pagamento dell'affitto. Si tratta del fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022. Il dato è stato reso noto a ridosso del Natale, lo scorso 23 dicembre, quando sono state pubblicate le graduatorie degli aventi diritto al contributo nel distretto sud della provincia di Rimini, il che significa l’intera zona sud da Riccione a Cattolica sulla costa e risalendo in vallata con i restanti comuni.

L’opportunità era aperta anche a quelle famiglie con un Isee inferiore a 35mila euro, un valore non basso, ma i nuclei in questione dovevano dimostrare di avere avuto una contrazione del reddito di almeno il 25% per gli effetti di pandemia e crisi economica. Alla fine dell’istruttoria la graduatoria 1, quella per i redditi fino a un massimo di 17.154 di valore Isee, ha visto accolte 113 domande di cattolichini. Per la maggior parte degli aventi diritto la cifra su cui si potrà contare è pari a 1.500 euro, il massimo. Nella graduatoria 2, quella fino a 35.000 di Isee, i nuclei familiari di Cattolica aventi diritto sono stati 7, con importi differenti e compresi tra 330 euro e 1.500. Nel totale, nell'intero distretto, le domande presentate sono state poco meno 1.600 ed in 700 hanno ottenuto il contributo variabile.