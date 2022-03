Un albero per ogni abitante, anche Pennabilli partecipa al progetto "Mettiamo radici per il futuro"

A Pennabilli, alla presenza del sindaco Mauro Giannini, della dirigente dell’Istituto comprensivo di Pennabilli Giovanna Marani, del presidente del Parco Sasso Simone e Simoncello Lino Gobbi, delle autorità militari rappresentate dai Carabinieri e Carabinieri Forestali, della Polizia Locale e degli alunni delle scuole, sono stati piantumati alcuni alberelli autoctoni del territorio aderendo al progetto della Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il futuro”. Con questo progetto si intendono piantare 4,5 milioni di alberi in cinque anni, uno per ciascuno dei suoi abitanti, per fare diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia. La cerimonia si è svolta in due momenti distinti, il primo a Ponte Messa con la partecipazione dei bambini della Scuola dell’Infanzia e il secondo a Pennabilli con la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. Negli interventi istituzionali, è stato sottolineato in particolar modo, il significato e l’importanza della parola “Radici” in prospettiva futura.