Un altro sacerdote positivo al covid: il religioso ricoverato in ospedale

Un altro sacerdote è risultato positivo al Covid-19. Ad essersi ammalato nei giorni scorsi è don Roberto Zangheri, 57 anni, religioso della comunità sacerdotale dei preti di Misano Adriatico. Il prete è ricoverato da sabato scorso nel reparto "sub-intensiva" dell'ospedale Infermi di Rimini, a causa di un lieve aggravamento della capacità respiratoria.

Zangheri è ancora aiutato nell'ossigenazione dal "casco", ma è vigile e sereno. Come fa sapere la Diocesi, Zangheri non può rispondere a telefonate ma saluta amici, parenti, confratelli, parrocchiani. "Continuiamo a pregare per lui - è l'auspicio del Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri - perché il Signore Gesù gli doni la consolazione della Sua presenza e la gioia di poter tornare presto nella sua Comunità di Misano".