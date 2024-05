Un anno dall'alluvione: l'amministrazione fa il bilancio dei lavori da 2 milioni di euro

Sono stati ripristinati i percorsi pedonali lungo le banchine del porto Canale di Rimini, via Paolo e via Tavernelle, in dirittura d'arrivo la messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali del parco XXV Aprile. A un anno dall'alluvione che ha colpito la Romagna, l'amministrazione riminese fa un bilancio degli interventi di ripristino completati e in corso di realizzazione sul proprio territorio. Si tratta di sei opere di messa in sicurezza per il ripristino di viabilità e infrastrutture stradali che riguardano soprattutto i quartieri a monte della statale 16. "Alcuni di essi sono già stati eseguiti- spiegano dal palazzo municipale- altri sono in corso di realizzazione o programmati al fine di dare continuità agli investimenti, che in questi anni sono stati destinati al territorio". Per la loro realizzazione, si è avuto, tramite ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza, sostegno economico di oltre 2 milioni di euro. L'intervento più sostanzioso interesserà via Marignano, nella zona di Sant'Aquilina, "un'area- spiega l'amministrazione- che per conformazione storicamente presenta vulnerabilità, acutizzate dopo gli eventi dell'alluvione". A giugno è prevista l'approvazione del progetto esecutivo, con inizio lavori entro settembre 2024. Il costo complessivo approvato per 1.000.000 di euro - attualmente è in attesa di una nuova ordinanza del Commissario Straordinario- per un incremento della spesa, stimata 300.000 euro

Altro intervento ancora da realizzare è la messa in sicurezza degli attraversamenti in via Consorziale, via del Poggio, via Buonanotte, la cui stima di spesa è di 110.000 euro. È in corso di redazione il progetto esecutivo, con inizio dei lavori entro settembre. Mentre sono state eseguite e completate prima di Pasqua le opere di ripristino e messa in sicurezza di Via San Paolo e via Tavernelle, per costi rispettivamente da 350.000 e 280.000 euro. Sono entrati in questi giorni nella fase conclusiva invece i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali all'interno del parco XXV Aprile che saranno completati entro maggio, per un costo complessivo di 200.000 euro. Infine, l'ultima delle sei opere finanziate dal commissario straordinario ha riguardato la riqualificazione dei percorsi pedonali presenti lungo le banchine del porto Canale: l'intervento si è concluso a marzo scorso, per un costo di 90.000 euro. In particolare, è stata riparata la pavimentazione, danneggiata a seguito della tracimazione del Fiume Marecchia.