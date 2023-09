A un anno dalla tragedia in A4 un mese di eventi nel ricordo di Pironi e dei ragazzi del Centro21

“Il cuore non si ferma”. Si intitola così il programma delle manifestazioni che Cuore 21 e Centro21 Riccione stanno organizzando a un anno dalla terribile tragedia sull’autostrada A4. In quel terribile giorno, del 7 ottobre 2022, a perdere la vita furono l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi 63 anni, Maria Aluigi 34 anni, Francesca Conti 25 anni, Rossella De Luca 37 anni, Valentina Ubaldi 31 anni, Alfredo Barbieri 52 anni e Romina Bassini 36 anni. Lo schianto del pulmino, all’altezza di San Donà di Piave, resta un’immagine di profonda tristezza e sconcerto. Eppure chi è rimasto ha trovato la forza per andare avanti. “Per loro e grazie a loro, il cuore non si ferma”. Spiegano dal centro: “Sarà un mese di eventi e iniziative sul territorio che guardano al futuro e testimoniano ciò che è stato costruito in tutti questi anni”.

La santa messa per l’anniversario si terrà il 7 ottobre, alle 15,30, alla chiesa di San Martino in viale Diaz. Sarà celebrata dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi alla presenza del vescovo emerito Francesco Lambiasi. A partire dal 30 settembre e fino al 29 ottobre ci sarà anche una mostra al Museo della Città di Rimini, dove verranno esposti 21 quadri realizzati dai ragazzi di Cuore 21. L’ingresso sarà gratuito con inaugurazione in programma il 30 settembre dalle 17.

Il 14 ottobre si proseguirà con “21 cuori tra cielo e mare”, atelier artistico a cura di Alessandra Falconi e Hervè Tullet, performance insieme a Cooperativa Cuore 21. Sarà alla spiaggia libera e in piazzale Roma. Il 21 ottobre un convegno “La tutela dei soggetti deboli”, in programma nella sala Massimo Pironi della Provincia di Rimini.

Il 21 ottobre al Museo della Città di Rimini “Mastro Geppetto”, fare e creare con il legno. Il 25 ottobre invece al Play Hall di Riccione ci sarà un momento di sport con “Il cuore non si ferma, sport e inclusione”. Il 28 ottobre infine “7 alberi tra cielo e terra”, al parco Carlo Alberto Dalla Chiesa di Riccione saranno posati a dimora 7 alberi nel segno del ricordo.

La data resta da definire, ma si svolgerà anche il Gala21, con una serata Charity Dinner.