Un'area giochi intitolata alla memoria di Lorenzo Cagnoni

Un altro segno significativo sul territorio, nel ricordo di Lorenzo Cagnoni. Domenica mattina l’area giochi della parrocchia di San Martino in Riparotta s’è presentata rinnovata e attrezzata ai bimbi che partecipavano alla festa di fine ciclo del catechismo. Al termine della messa in suffragio del suo storico presidente, Italian Exhibition Group ha presentato questo piccolo, ma significativo intervento alle famiglie presenti e il parroco don Danilo Manduchi ha benedetto l’area che quindi è stata dedicata alla memoria di Lorenzo Cagnoni. Alla cerimonia hanno preso parte i famigliari di Cagnoni insieme al presidente e all’amministratore delegato di IEG, Maurizio Ermeti e Corrado Peraboni, accompagnati da dipendenti ed ex dipendenti. IEG è intervenuta sul parco inserendo nuovi giochi, sistemando e proteggendo le aree verdi per garantire maggiore sicurezza ai bambini, ripristinando le sedute per i genitori e apponendo una targa ricordo in memoria del suo primo presidente.