Un bando per gestire l’ex impianto di pattinaggio del Lungomare

Il Comune di Rimini ha indetto una procedura di evidenza pubblica per la concessione d’uso dell’ex impianto di pattinaggio del Lungomare Tintori di proprietà comunale. L’avviso fa seguito alla scadenza della concessione d’uso per lo svolgimento dell’attività sportiva del padel all’aggiudicatario che attualmente utilizza la struttura e che può usufruire della concessione in proroga fino al 31 marzo 2024. In seguito a una indagine di mercato finalizzata a verificare l’esistenza di altri soggetti interessati ad acquisire in concessione l’immobile, è pervenuta la manifestazione di interesse da parte di un operatore economico intenzionato ad acquisire in concessione d'uso l'immobile, oltre all'attuale gestore che aveva presentato richiesta di rinnovo prima della scadenza del 31 dicembre 2023. Verificata, pertanto, la pluralità di potenziali operatori interessati, si è aperta una procedura di gara estendendo la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati, anche non partecipanti alla indagine di mercato, con l’obiettivo di estendere la concorrenza.

Leggi le notizie di RiminiToday su WhatsApp

La concessione, così come per le altre aree del compendio Marina Centro, avrà validità fino al 31 dicembre 2025 e la decorrenza è stabilita dal 1 maggio 2024, mentre la base di gara del canone di concessione è di 36.445,00 euro + Iva all’anno. Fra i criteri di aggiudicazione della gara, oltre a quello economico, viene valutata la componente tecnica dell’offerta riferita alla tipologia dell’attività sportiva e anche il progetto delle attrezzature che si intendono installare e la loro compatibilità con il contesto architettonico della zona porto/marina centro. L’impianto resta destinato ad ospitare attività sportiva, con la possibilità di installare attrezzature in linea con la normativa edilizio-urbanistica. Il concessionario avrà inoltre possibilità di svolgere anche attività commerciale, nel giardino esterno, a supporto dell’attività sportiva.