Un caso di positività al Covid tra gli alunni del Nido Comunale di Cattolica

E’ arrivata nella giornata di venerdì la comunicazione da parte dell’AUSL con la quale si è evidenziato un caso di infezione da Covid19 tra i minori frequentanti l’asilo nido comunale “Celestina Re” di Via Primule. In particolare la positività è stata riscontrata tra gli alunni della sezione denominata “Elefantini”. Gli Uffici preposti della locale Azienda Sanitaria hanno richiesto all’Amministrazione Comunale di procedere solo all’esclusiva chiusura di tale sezione. Una misura possibile grazie all’organizzazione a “bolle”, già attivata dallo scorso settembre, che impedisce contatti al di fuori del ristretto gruppo scolastico individuato. Appresa la notizia, sono state ordinate nell’immediatezza le procedure di sanificazione della sezione “Elefantini” da parte di ditta specializzata, così come previsto dai protocolli redatti dalle competenti autorità sanitarie. Tutte le misure attinenti allo screening ed alla messa in quarantena dei minori, del personale educativo, del personale ausiliario e di tutti i soggetti che a vario titolo siano entrati in contatto con il caso di positività verranno coordinate dall’AUSL. Fatti salvi ulteriori sviluppi, ad oggi la riapertura della sezione “Elefantini” è prevista per il prossimo 15 dicembre 2020.