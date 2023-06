Un centro estivo per ragazzi autistici per "Estate speciale"

Un centro estivo specializzato, rivolto a persone con disturbo dello spettro autistico. Sarà "Un'estate speciale", come da nome dell'iniziativa partita lunedì della Fondazione San Giuseppe e una rete che vede come capofila il Comune di Rimini, per i ragazzi con disturbo dello spettro autistico di 7-20 anni che avranno la possibilità di usufruire di uno spazio educatico-terapeutico di alta specificità e individualizzato. Nello specifico, spiega l'amministrazione comunale, si tratta di proporre delle esperienze socializzanti sul territorio, nell'ottica dell'incremento delle competenze, ma anche del benessere personale, oltre che di mantenere le abilità relative all'ambito della comunicazione sociale, del cognitivo, del comportamento adattivo e delle autonomia. Le attività saranno organizzate a Casa Valturio e prevedono l'accesso dei ragazzi per cinque giorni alla settimana in forma individualizzata oppure in piccolo gruppo di massimo cinque, con la supervisione di una figura professionale del Centro autismo e disturbi dello sviluppo. L'Ausl Romagna partecipa con un contributo di 85.000 euro. "È importante- sottolinea l'assessore ai Servizi sociali Kristian Gianfreda- creare contesti nei quali potersi rapportare alle persone affette da autismo e lavorare con esse con un approccio che consenta di apprezzare l'originalità e l'unicità dell'individuo". Il progetto, già sperimentato negli ultimi tre anni, prosegue, è "importante non solo per le istituzioni coinvolte in quanto si attivano contesti supportivi idonei, ma anche in grado di individuare attività di integrazione, socializzazione e tempo libero, che sappiamo essere fondamentali per garantire una buona qualità di vita delle persone e soprattutto degli adolescenti

Ma l'impegno nei confronti delle persone autistiche si estende anche alla spiaggia e non solo. Compie infatti 10 anni Autism Friendly Beach, il progetto per creare sul territorio una rete di strutture turistiche adeguatamente preparate in grado di ospitare con consapevolezza famiglie di persone con autismo. Con il patrocinio del Comune, il supporto tecnico organizzativo di Visitrimini, la partnership con i parchi tematici Costa Edutainment e la collaborazione della Cooperativa Il Millepiedi. Nel concreto vengono realizzati pacchetti ad hoc che comprendono hotel, ombrellone e lettini in spiaggia ed educatore di sostegno in orari prestabiliti, ma soprattutto una vera e propria accoglienza autism friendly. Dopo due anni di stand-by in cui tutta l'attività era stata rallentata dalla pandemia, "le richieste che pervengono alla nostra associazione tramite la pagina del sito dedicata al progetto sono in crescita", spiega Alessandra Urbinati presidente di Rimini Autismo. D'altronde "l'ambiente famigliare e a misura di persona è una condizione importantissima per l'autismo e il nostro territorio, che ha fatto dell'ospitalità un'eccellenza in tutti gli ambiti, può vantare di essere un punto di riferimento anche in questa particolare materia". Dal canto suo Visiteimini ha messo a punto un pacchetto di servizi all inclusive, prenotabile da giugno a settembre ed è a disposizione per elaborare proposte personalizzate tutto l'anno. E Rimini Autismo riproporrà agli operatori della rete l'attività di formazione che ha sempre affiancato le progettualità dell'associazione, per continuare a dare qualità e contenuti al progetto