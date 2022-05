Un concerto per i piccoli ricoverati dei reparti dell'ospedale di Rimini

Il “Centro Studi G.Donati” per il volontariato di Ausl Romagna, in collaborazione con l’Ass.ne Magicamente Mozart aps, la scuola Media “P. Zangheri” di Forlì e l’Unità Operativa di Pediatria e Chirurgia pediatrica di Rimini, ha organizzato, in data 26 maggio, un concerto per i piccoli ricoverati dei reparti del nosocomio riminese.

Un gruppo di ragazzi flautisti della Scuola Secondaria di Primo Grado “P. Zangheri” di Forlì, diretti dal Prof. Yuri Ciccarese, si è esibito presso il reparto di Pediatria di Rimini in un evento organizzato dal Dr.Italiano Francesco del Centro Studi Donati per il volontariato.La giornata è stata molto sentita e partecipata da tutti i piccoli ricoverati della pediatria di Rimini.Un ringraziamento particolare al Dr.Vergine primario della Pediatria e al Dr.Domenichelli direttore della chirurgia di Rimini e a tutto il personale infermieristico e oss per la presenza e l'accoglienza del gruppo di ragazzi, professori e dirigente scolastico della scuola media "P.Zangheri" di Forlì.Si è svolto tutto in maniera serena e senza imprevisti, in un clima positivo che pensiamo sia stato recepito sia dai bambini ricoverati (e dalle loro famiglie) che dai ragazzi che hanno eseguito il concerto”

“ Si tratta – conclude – di un progetto musicale dedicato a tutti i bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria degli Ospedali dell’AUSL Romagna e ai bimbi “ospiti” delle Case Famiglia del territorio romagnolo. Con questa iniziativa, l’Associazione MagicaMenteMozart aps e il suo Presidente Yuri Ciccarese intendono dare un prezioso contributo di solidarietà alle istituzioni che curano i piccoli malati e ai loro familiari,portando nei luoghi della sofferenza momenti musicali di svago e di piacere, intesi come un modo per modificare la percezione dei luoghi, dei tempi e dei risvolti della malattia, oltre al rappresentare, anche per gli operatori, una possibilità di”allargare” il concetto di “cura” nel senso etimologico del termine che va al di là della terapia stessa”.