Un corridoio verde per Santarcangelo: 1000 nuovi alberi contro l'inquinamento

E' una giovane quercia, il primo di 1000 nuovi alberi del "corridoio verde" per l'area artigianale di Santarcangelo di Romagna, il progetto realizzato dal marchio Misura in collaborazione con il Comune di Santarcangelo di Romagna e con AzzeroCo2. L’area dell’intervento è situata nella zona artigianale e industriale di Santarcangelo di Romagna, polo produttivo di rilevante importanza economica per il territorio. Le tre aree da forestare, pari a una superficie di due ettari circa, sono adiacenti al polo produttivo: i 1000 alberi che vi saranno piantati andranno a costituire una schermatura, un “corridoio verde” che integrerà le aree verdi già esistenti. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria per l’intera zona, ridurre l’inquinamento visivo e acustico, migliorare il paesaggio e rendere ancora più fruibile il territorio per i cittadini. Saranno utilizzate esclusivamente specie autoctone arboree e arbustive coerenti con le condizioni climatiche della zona: roverella, pino domestico, frassino maggiore, acero campestre, olmo minore. Si tratta di uno dei dieci progetti di “A Misura di Verde”, l’iniziativa green di Misura che, nell’Anno Internazionale della salute delle piante, riforesterà dieci diverse aree del nostro Paese, in 9 regioni, da nord a sud.

“In questi mesi più che mai abbiamo compreso come il benessere delle persone sia interconnesso alla salute del pianeta – dichiara Elisabetta Boccali, marketing manager Misura. Per questo crediamo che l'Italia, in linea con quanto ci chiede l'Europa, possa e debba ricominciare a crescere in chiave green. Il futuro non può che essere sostenibile e noi come azienda e storico marchio dell'healthy food ci assumiamo la responsabilità di fare la nostra parte”.

“Questo intervento dà corso – dichiara il vice sindaco e assessore all’Ambiente, Pamela Fussi – a un approccio che riconosce il valore ecosistemico della forestazione urbana, già adottato da tempo dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo. La realizzazione del Parco Cappuccini, grande polmone verde della città, e tutti gli interventi anche recenti seguiti nel tempo testimoniano infatti il ruolo fondamentale del verde nella vita di ciascuno di noi, superando l’idea che sia un semplice elemento ornamentale. Si tratta invece di creare vere e proprie arterie verdi, capaci di dare un volto nuovo alla città, in sinergia con le arterie ciclabili esistenti e di prossima realizzazione, che consentono di muoversi a Santarcangelo in modo salutare e sostenibile. Il progetto ‘Un corridoio verde per Santarcangelo’ dimostra inoltre l’importanza di instaurare un rapporto di collaborazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, per raggiungere obiettivi e realizzare progetti molto importanti per la città”.

“La collaborazione con Misura ci offre l’opportunità di partecipare ad un nuovo progetto di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di incrementare le aree verdi, aumentare il benessere della collettività e sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela dell'ambiente che li circonda – dichiara Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO2, partner tecnico dell'iniziativa -. L’intervento a Santarcangelo di Romagna ben si inquadra in tutto ciò costituendo un nuovo tassello verso la costruzione di un futuro sostenibile".