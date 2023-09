Un corso per ottenere il 'patentino per proprietari di cani': al via l'open day

Si svolgerà sabato 16 settembre alle ore 11.00 nell’invaso del Ponte di Tiberio (Piazza sull’Acqua) l’open day per la presentazione della seconda edizione a Rimini del corso “Patentino per proprietari di cani” con il rilascio del brevetto City Dog Walk di Opes Cinofilia ai sensi del DM del 26 novembre 2009 "Percorsi formativi per i proprietari dei cani" (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010).

“L’obiettivo di questo percorso è accrescere il livello di conoscenze e competenze dei proprietari – spiega Domenico Chiericozzi, istruttore abilitato alla preparazione all’esame teorico-pratico per ottenere la certificazione City Dog Walk di Opes Cinofilia -. Si rivolge al neo proprietario e a chi intende approfondire determinati aspetti per la prevenzione d’incidenti nel contesto abitativo e urbano. Quello che si va a certificare, infatti, è la capacità del proprietario di saper gestire correttamente il cane negli spazi pubblici, soprattutto per quanto riguarda l’incontro con persone adulte, bambini e altri cani, salire e scendere correttamente dalla macchina, entrare in un locale pubblico, e molto altro naturalmente".

Il planning ufficiale del Corso City Dog Walk prevede che lo sviluppo degli argomenti sia trattato in 16 ore di lezioni teoriche su comportamento ed etologia e un certo numero di lezioni di gruppo e individuali per affrontare le 8 prove pratiche d’esame. Fornisce inoltre nozioni sulla normativa vigente nazionale e regionale, e sul Regolamento del Benessere Animale vigente nel Comune di Rimini. Per informazioni: info@patentinopercani.it o tramite WhatsApp al numero 340 5365121.