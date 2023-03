Un'estate da protagonista per la Saviolina

Ha superato i novant’anni ma la Saviolina si prepara ad affrontare una nuova estate con un ricco e prestigioso calendario di eventi a cui sarà chiamata a partecipare da protagonista. La giunta comunale ha approvato il progetto di valorizzazione storica della Saviolina a cura dell’armatore, il Club Nautico di Riccione, per conto dell’amministrazione comunale. Sono tanti, infatti, gli eventi e le manifestazioni a cui sarà presente lo storico lancione riccionese, divenuto simbolo della città.

Nel periodo tra giugno e settembre prenderà parte alle numerose attività promosse dalla Mariegola, tradizionale e storica associazione formata da tutte le Tenze dell’Adriatico romagnolo. Sarà alla festa della Madonna del Mare di Riccione, nei giorni del 15 e 16 luglio, che la Saviolina giocherà il ruolo di assoluta protagonista. La festa della Madonna del Mare è l’evento centrale della stagione estiva e la Saviolina partecipa in rappresentanza della tradizione marinara dell’Adriatico e della cultura riccionese. “L’evento - si legge nella delibera - prevede l’accoglienza degli equipaggi delle barche storiche appartenenti alla varie Tenze, già nel pomeriggio di sabato 15 luglio, per garantire la veleggiata lungo la costa, creando una suggestiva cornice all’orizzonte. I componenti degli equipaggi verranno poi ospitati a cena sul terrazzo del Club Nautico”.



Non solo. A seguito di una convenzione tra il Comune di Riccione, il Club Nautico e l’Università degli Studi di Bologna, la Saviolina verrà impiegata nell’ambito del “Laboratorio di Marineria”, aperto agli studenti universitari, che si svolgerà all’inizio di giugno in collaborazione con il Comune di Cesenatico – Museo della Marineria di Cesenatico. Il laboratorio ha lo scopo di approfondire i temi legati all’etnografia nautica, e quello di promuovere, preservare e valorizzare il patrimonio marinaresco dell’Adriatico, sia materiale che immateriale, anche nell’ottica di favorire lo sviluppo di un turismo di alto profilo, consapevole e sostenibile.

Inoltre è prevista la messa a disposizione dell’imbarcazione per eventi culturali aperti al pubblico (ad esempio una serata di musica o di poesia), posizionando la Saviolina come palcoscenico al centro del porto canale, a mare del ponte di viale D’Annunzio.

L’amministrazione comunale riconosce un contributo al Club Nautico per le spese necessarie alla realizzazione delle manifestazioni, per i costi di carburante, per l’equipaggio, per i trasferimenti e per le spese di ormeggio fino a un massimo di 12.000 euro.