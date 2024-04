Un evaso e un ospite indesiderato finiscono nella rete dei carabinieri

I controlli del territorio da parte dei carabinieri di Rimini hanno permesso, nei giorni scorsi, di individuare e arrestare due malviventi. In particolare a finire in manette è stato un 29enne che, sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità di San Patrignano per reati legati agli stupefacenti, era evaso. Il giovane è stato individuato nei pressi dello stadio "Romeo Neri" e, identificato da una pattuglia dell'Arma, è emerso che si trattava del fuggitivo. Arrestato e processato per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del 29enne gli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori.

Il secondo a finire in manette è stato un 23enne nordafricano, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti. Nei suoi confronti era stato emesso un divieto di dimora nel comune di Rimini ma, nonostante questo, era stato trovato nuovamente in città. A causa delle ripetute violazioni della misura cautelare, il gip ha emesso nei suoi confronti un aggravamento disponendo il suo arresto. Rintracciato dai carabinieri, lo straniero è stato portato in caserma e al termine delle pratiche di rito trasferito nel carcere dei "Casetti".