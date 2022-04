Un falco pellegrino malconcio e spaventato rimane bloccato in A14

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che, viaggiando nel tratto riccionese dell'A14 in direzione sud, nel pomeriggio di giovedì avevano notato un grosso volatile appollaiato sullo spartitraffico centrale e che non riusciva più a volare via. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Autostradale con gli agenti che hanno provveduto a rallentare il traffico per dare la possibilità al personale di Società Autostrade per l’Italia di operare sulla corsia di sorpasso. Grande la sorpresa quando gli addetti si sono trovati davanti uno splendido esemplare di falco pellegrino, piuttosto malconcio e spaventato, che non senza difficoltà è stato catturato e messo in una borsa per evitare che si facesse del male. Nel frattempo sono stati allertati i volontari del Centro Recupero Animali Selvatici di Rimini con il rapace che è stato loro affidato per le cure del caso.