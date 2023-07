Un ghiotto souvenir per i turisti di Riccione: in regalo una confezione di piadine

In auto, in moto, ma anche in risciò, in monopattino, in bicicletta e persino a piedi. La voglia di piadina romagnola ha attirato una folla arrivata con ogni mezzo nei pressi del casello dell'autostrada di Riccione, dove tutte le domeniche di luglio Riccione Piadina regala confezioni e assaggi a chi è in procinto di tornare a casa dopo le vacanze. E' stata una vera e propria giornata da record quella di domenica scorsa, dove sono state distribuite 14.500 confezioni di "Meraviglie di Piadine". Il colorato villaggio arancione torna al casello anche domenica 23, dalle 16, con la musica e le dirette di Radio Studio+, tanti palloni gonfiabili per tutti e naturalmente migliaia di assaggi e confezioni di piadina in omaggio come gustosi souvenir per salutare i turisti e invitarli a tornare presto a Riccione e in Romagna.? Grande interesse anche per l'invito a visitare Piadina Experience, il primo museo interamente dedicato alla piadina a San Giovanni in Marignano, ed entusiasti i commenti sui social media: “Certe cose succedono solo in Romagna, tanta roba!”, “Riccione è bella quando arrivi e quando te ne vai”.