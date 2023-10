Un gioco di ruolo per approfondire i temi dell'antimafia, divertendosi

“Pensa e dà una mano per... la legalità!” è il titolo del secondo evento autunnale organizzato dalla lista civica PenSa-Una Mano per Santarcangelo, dopo la biciclettata alla scoperta del Marecchia dello scorso 17 settembre.

I partecipanti all'evento – in programma sabato 21 ottobre dalle ore 15:00 nell'elegante cornice del Cortile di Camilla, in via Montevecchi 7 – potranno sperimentare il gioco di ruolo “Alla ricerca della legalità perduta”, frutto di una ricerca condotta dall’Università di Bologna con il coordinamento della professoressa Cristina Brasili.

Il gioco, sul modello dei celebri “Lupus” o “Mafia”, chiamerà i partecipanti a interpretare i ruoli dei corrotti e degli onesti, sfidandosi per decidere il destino della città di Corruttopoly, in una contrapposizione pensata per trasmettere i valori della legalità.

Un’occasione per divertirsi – fidatevi di noi, abbiamo provato! – riflettendo sull’importanza di un tema, quello della legalità, troppo spesso ai margini delle cronache ma non per questo meno rilevante per la nostra vita quotidiana (anzi, tutto il contrario).

A raccontare quanto sia importante, anche a Santarcangelo, l'opera di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata da parte di istituzioni, cittadini singoli e associati, saranno il consigliere comunale Patrick Francesco Wild e il coordinamento riminese di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che collabora alla realizzazione dell'evento.

Per partecipare all'iniziativa è consigliata la prenotazione, inviando una mail a lista@pensa-unamanopersantarcangelo.it. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.pensa-unamanopersantarcangelo.it, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram della lista civica.

L'iniziativa nasce da un'idea dell'associazione Pensare Santarcangelo, che all'inizio del 2020 stava organizzando una rassegna in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, poi annullata a causa della pandemia.

La rassegna “Pensa e dà una mano per...”, invece, si concluderà con una serata dedicata al fine vita, un incontro pubblico a più voci – che si svolgerà al teatro Lavatoio di Santarcangelo venerdì 24 novembre – per approfondire questo delicato tema etico e sanitario.