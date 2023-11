Un Natale dal sapore Felliniano: saranno premiate le vetrine più belle dedicate al Maestro

Il Natale bussa alle porte…. ma anche alle vetrine! Zeinta di Borg, Associazione Culturale di Imprese Riminesi, per premiare il grande impegno dei negozianti di Rimini nell’allestire la propria vetrina e addobbarla dei colori natalizi, a grande richiesta organizza il concorso a premi ‘Oscar della Vetrina’ con una grande novità.

In occasione del trentennale dalla morte di Fellini, Zeinta di Borg ha pensato di rendere omaggio al grande Maestro con uno dei suoi eventi storici, giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

I negozianti del centro storico e dei borghi sono invitati ad allestire le vetrine a tema felliniano, anche con un semplice accenno ad un film o agli outfit del grande regista. Basta un richiamo, un oggetto, una foto. Qualcosa che rimandi al ‘nostro’ grande Federico.

L’idea di questo connubio nasce proprio perché il cinema di Fellini è poesia visiva, è divulgazione di un’ideale: è una ‘scuola’ d’amore per la vita.

Nei film di Fellini sogno e realtà si sovrappongono, si ha la sensazione di assistere ad un valzer tra reale e surreale. Una sensazione ‘magica’ molto simile a quella che si crea nel periodo natalizio. Per questo motivo, le vetrine saranno una porta dove entrare con la fantasia e l’onirico prenderà il posto della realtà.

Una visione di una Rimini che rende omaggio anche in questa occasione al Maestro e soprattutto coinvolgerà anche i più piccoli che inizieranno a conoscere Fellini attraverso un momento incantato come il Natale.

Dal 1 dicembre verranno distribuiti zainetti contenenti le istruzioni per partecipare al ‘contest’, le modalità di allestimento della vetrina ai negozianti del centro storico e in più RomagnaBanca, Credito Cooperativo (da sempre vicina alle attività commerciali, che proprio nel 2023 compie 120 anni) allegherà una speciale promozione costruita ad hoc x gli esercenti.

Dal 10 al 20 dicembre una giuria speciale coordinata dalla vetrinista Marilisa Guerra della boutique Nina Club, Nicoletta Coppedè Pareti (Coppedè Restauro) e da Andrea Amadei, membro del direttivo di Zeinta di Borg e titolare della Pellicceria Amadei, valuterà e nominerà la migliore vetrina di Natale. Nel contempo partirà un contest sui social: Instagram e Facebook.

L’Oscar della Vetrina ha una storia lunga e policroma. La prima edizione risale al 2008 ed era stata vinta dalla Cartoleria Gioreca mentre quella del 2015 dalla Pellicceria Stephanie, nel 2016 da Aria di Festa, nel 2017 primi a pari merito la Gioielleria Banchetti e Fioreria Idea Verde, nel 2018 ex aequo tra il Coloniale e Banchetti e nel 2019 la Fioreria Idea Verde. Nel 2022, l’atmosfera natalizia del Coloniale ha trionfato tutti gli altri.

‘In questo modo – afferma Daniele Fagnani, Presidente di Zeinta di Borg – cerchiamo di dare un segnale per promuovere e sostenere gli esercizi del nostro centro commerciale naturale. Crediamo fermamente che in questo periodo particolarmente difficile per il commercio locale i cittadini e i turisti, trovare una maggiore atmosfera di festa incentivi ad uscire di casa e scegliere i propri acquisti nei negozi di vicinato’.

Possono partecipare al Premio i titolari degli esercizi commerciali del centro storico di Rimini.

Il 22 dicembre saranno decretati i vincitori: la proclamazione avverrà attraverso un comunicato stampa. Ai primi classificati super premi: ‘Experience’ offerta da Tuttaranda, un sito internet o promozione social (QGroup), Corsi di Inglese (MyEs) e vini Case Marcosanti.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Rimini.