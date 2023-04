Un negozio interamente dedicato agli amici pelosi a Morciano di Romagna

Un nuovo spazio per i nostri animali, un negozio con una scelta ampia tra le migliori marche del settore: ecco il nuovo PetStore Conad, che ha aperto i battenti alle 8,30 al Centro Il Mulino del Conca a Morciano di Romagna alla presenza del Sindaco di Morciano Giorgio Ciotti, del Caponegozio Marco Maffi, socio di Sogeal, gestore di negozi anche a Cattolica e Gabicce, del Direttore del Centro Goffredo Ielpo. Il PetStore Conad va ad ampliare l’offerta di prodotti e servizi del Centro Il Mulino del Conca, inaugurato a dicembre 2022 e in continuo aggiornamento per quanto riguarda le attività commerciali che ne popolano la galleria. "Anche se il Centro è

aperto da poco - afferma Goffredo Ielpo - il riscontro dei nostri clienti è molto positivo e l’offerta si espande sempre di più". Le parole del Sindaco Giorgio Ciotti a riguardo: "A nome dell'Amministrazione Comunale esprimo soddisfazione per queste nuove, importanti aperture. Il piano di riqualificazione urbana nato attorno all'ex pastificio 'Ghigi' si muove verso il suo pieno completamento, offrendo nuove prospettive economiche e di sviluppo al territorio morcianese e dell'intera Valconca. Il Comune sta facendo la sua parte, mettendo in campo tutte le azioni che porteranno al trasferimento, in questa sede, degli uffici di carabinieri forestali, polizia locale, Inps e Protezione Civile, con l'obiettivo di dare vita entro la fine dell'estate a quella che è stata definita 'cittadella dei servizi'. Contemporaneamente il nuovo spazio urbano si prepara a diventare una location per eventi e manifestazioni: durante l'estate, infatti, la terrazza del Centro Il Mulino del Conca ospiterà alcuni degli appuntamenti della programmazione ideata dal Comune di Morciano di Romagna tra giugno ed agosto".

"Inaugura qui a Morciano PetStore Conad - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di CIA Conad Luca Panzavolta, - uno spazio di 350 mq completamente dedicato ai nostri amici animali, con una scelta ampia di prodotti con garanzia di qualità, convenienza e sicurezza". "Con l’apertura del Blocco B del Centro - ha aggiunto Marco Maffi - abbiamo soddisfatto la maggior parte dei nostri clienti. Con PetStore chiudiamo un cerchio e andiamo incontro alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe". Il PetStore Conad darà lavoro a 4 dipendenti, che si vanno ad aggiungere ai 114 già impiegati all’interno del Centro Il Mulino del Conca. Il PetStore offre prodotti per l’alimentazione, per patologie, per la toelettatura, accessori per il passeggio, gioco e trasporto, tappetini o lettiere. Un assortimento completo per il benessere dei nostri animali, che sono sempre ben accetti all’interno del negozio.