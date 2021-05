Un nuovo mercato settimanale dedicato esclusivamente ai prodotti agricoli

La Giunta comunale di Riccione ha deliberato ieri l'istituzione del mercato Fontanelle e relativa disciplina e l'adeguamento del mercato del Parco Cicchetti. L'ufficio Suap emetterà entro la fine di maggio il bando per la partecipazione sia per il mercato Fontanelle che per i banchi che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti nell'area del Parco Cicchetti che da 16 verranno portati a 25. Sono stati approvati per entrambi i mercati i disciplinari (saranno pubblicati sul sito del comune di Riccione nell'area albo pretorio https://www.comune.riccione.rn.it).

In sintesi di definisce il mercato agricolo “Parco Cicchetti” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità. Dopo un periodo sperimentale disciplinato dalla deliberazione di C.C n. 34/2011 considerato il riscontro positivo da parte dell’utenza, si propone l’istituzione del mercato agricolo approvando un disciplinare con l'obiettivo di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali. Il mercato agricolo denominato “Parco Cicchetti” si svolge all’interno del Parco Cicchetti sito in Viale Ceccarini all’interno di Piazza La Masa con cadenza settimanale nella giornata del martedì per tutto l’arco dell’anno. L’attività di vendita è consentita nell’arco temporale dalle ore 7 alle ore 14, l’allestimento dei banchi può iniziare un’ora prima dell’inizio dell’attività di vendita e lo sgombero dell’area dovrà avvenire entro un’ora dal termine dell’attività di vendita. Il mercato agricolo è organizzato in max n. 25 posteggi aventi dimensioni massime 4,5 mt x 4,5 mt. Possono partecipare al mercato agricolo denominato “Parco Cicchetti” gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che abbiano presentato la domanda di ammissione al mercato e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) sede legale risultante dal registro delle imprese nell’ambito territoriale della Provincia di Rimini (ad eccezione dei 16 posteggi già presenti in fase sperimentale); b) vendita diretta di prodotti agricoli coltivati, allevati, trasformati dall’azienda stessa o dall'azienda di eventuali soci imprenditori agricoli. (Per le restanti condizioni del disciplinare si rimanda al sito del Comune).

Il mercato agricolo denominato “Fontanelle” si svolge in Viale Sicilia all’interno della Piazza Fontanelle con cadenza settimanale nella giornata del sabato per tutto l’arco dell’anno. 2 – L’attività di vendita è consentita nell’arco temporale dalle ore 7 alle ore 14. Il mercato agricolo è organizzato in max n. 20 posteggi di cui n. 10 aventi dimensioni massime 4,5 mt x 4,5 mt e n. 10 aventi dimensioni massime 3 mt x3 mt. Possono partecipare al mercato agricolo denominato “Fontanelle” gli imprenditori agricoli, singoli o associati. La disposizione del mercato proposto e approvato dalla Giunta è ad anello in piazza Fontanelle (lo schema in allegato).



"Questi due provvedimenti l'amministrazione ha dato alla città un nuovo mercato a km zero e la possibilità a più aziende agricole del territorio di incontrare la domanda di prodotti freschi che arriva dai residenti - ha detto l'assessore alla Attività Economiche, Elena Raffaelli -. Il sindaco Renata Tosi aveva promesso in campagna elettorale un mercato a Fontanelle che desse un nuovo motivo di aggregazione e servizio alla comunità. La scelta poi di farlo al sabato mattina è vincente perché è il momento nel weekend che ci si può concedere un po' di tempo in più e darà più impulso alle attività commerciali del quartiere. La disposizione intorno alla piazza è accattivante e facilita il passaggio tra i banchi. Tra una decina di giorni l bando per aderire al mercato sarà pronto a quel punto le aziende potranno presentare le domande e dopo l'istruttoria da parte della commissione apposita, nel giro di un mese e mezzo, si potrà dare il via al primo mercato a Fontanelle".