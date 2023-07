Un nuovo spazio polifunzionale per eventi e concerti nel cuore del paese: inaugura la terrazza ‘Ghigi’

Una piccola oasi verde immersa nel cuore del centro urbano di Morciano di Romagna, là dove un tempo si trovava lo storico ex pastificio Ghigi, per anni simbolo dell'eccellenza produttiva della Valconca conosciuto in tutto il mondo. Un luogo che oggi incarna il desiderio di rilancio e i progetti di sviluppo di un intero territorio. Uno spazio polifunzionale che si trasforma in palcoscenico per concerti, eventi culturali ed artistici, momenti di aggregazione e socializzazione rivolti alla comunità morcianese, che si 'affaccia' così verso il futuro.

Tutto questo è la nuova terrazza 'Ghigi' situata presso il centro commerciale 'Il Mulino del Conca' di via Roma, a Morciano di Romagna. Dopo l'inaugurazione ufficiale del superstore Conad avvenuta lo scorso dicembre - arrivata a conclusione del programma di riqualificazione urbana che ha coinvolto l'area dell'ex pastificio Ghigi - e del secondo blocco che ospita il Pet Store Conad e la multinazionale Kik, il centro commerciale si prepara ora ad aprire al pubblico un'altra location dopo la galleria commerciale. Si tratta appunto della nuova terrazza, che già a partire dall'estate 2023 potrà ospitare i primi eventi facenti parte della rassegna "Morciano Estate Grand Tour" promossa dall'amministrazione comunale.

Il taglio del nastro avverrà domenica 16 luglio a partire dalle 20. Sarà l'occasione per presentare non solo la terrazza, ma anche il percorso storico - testimoniale 'Morciano Città della Pasta', dedicato proprio alla presenza del pastificio Ghigi e alla sua storia ultradecennale. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo di narrazione e musica "Il Mondo di Mina", a cura di Emiliano Visconti. L'ingresso è gratuito. L'evento è a cura del Comune di Morciano di Romagna, in collaborazione con CIA - Commercianti Indipendenti Associati e Sogeal SNC. Seguiranno altri due appuntamenti: uno con il teatro (il 12 agosto) l’altro con la musica di Rimini Classica (13 agosto).

"Il pastificio Ghigi - dice il sindaco di Morciano di Romagna, Giorgio Ciotti - è stato per anni un punto di riferimento della nostra comunità, un elemento identitario che ha legato insieme generazioni di morcianesi. Vogliamo fare in modo che quella funzione venga preservata, con lo sguardo rivolto però al futuro di Morciano e della Valconca. Il ruolo della nuova terrazza vuole essere proprio questo: una 'cerniera' all'interno del tessuto urbano cittadino, un luogo, un luogo deputato alla socializzazione, agli eventi, alla cultura. Prosegue intanto il lavoro per dare vita alla 'cittadella dei servizi' con il trasferimento, presso gli spazi del comparto ex Ghigi, degli uffici di carabinieri forestali, polizia locale, Inps".

“Con questo ultimo atto si conclude un lungo e impegnativo intervento che ha dato nuova vita ad uno spazio oggi divenuto moderno polo multifunzionale” – dichiara l’amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta - siamo orgogliosi di aver contribuito alla rinascita di un luogo simbolo della comunità locale con la realizzazione di un progetto non solo commerciale ma di più ampio respiro. Una nuova veste quella dell’ex pastificio Ghigi, ora fruibile nella sua interezza, che ci permette di rafforzare maggiormente il legame con la comunità morcianese”.