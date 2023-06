Un nuovo volto per il porto di Riccione: riqualificazione delle banchine e un occhio particolare ai pedoni

La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per la riqualificazione dell’arredo urbano del porto canale relativo ai viali Bellini e Parini per il tratto compreso tra i viali Dante e D’Annunzio. Dopo avere approvato il progetto di fattibilità, l’amministrazione comunale di Riccione si appresta infatti a varare l’atto successivo, ovvero la progettazione definitiva ed esecutiva. “In questa fase - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - abbiamo inteso fornire ai progettisti alcune indicazioni puntuali, necessarie a indirizzare lo sviluppo di quell’area che diventerà la nuova passeggiata di Riccione, contribuendo a ridisegnare la cartolina del porto, coerentemente con il lungomare esistente”. “L’intervento - aggiunge l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli - si inserisce infatti in un progetto di riqualificazione più ampia dell’intera area portuale, dalle darsene a mare fino al ponte su viale Vittorio Emanuele II, che sarà seguito dal servizio di Rigenerazione urbana, coordinato dal settore Urbanistica. Il servizio Rigenerazione urbana ha inoltre avuto mandato all'amministrazione comunale di predisporre il documento di indirizzo per la progettazione della darsena”.

L’idea principale contenuta nell’atto di indirizzo approvato dalla giunta è quella “di estendere ed unificare la zona pedonale compresa fra viale Dante e viale D’Annunzio - si legge nell’atto di indirizzo approvato -, creando un’area aperta alla piena fruibilità di turisti e cittadini inizialmente nel periodo estivo, ma con la prospettiva di escludere il traffico veicolare durante tutti i mesi dell’anno, prevedendo una pavimentazione lapidea sulla sede stradale in viale Parini fra viale Dante e viale D’Annunzio, elevando la sede stradale stessa alla quota del marciapiede esistente”. Spiega l’assessore Imola: “Sin dalla realizzazione dell’arredo, anche nella scelta dei materiali, vogliamo che sia chiaro che la figura privilegiata è quella dei pedoni rispetto alle automobili: andremo quindi a eliminare l’asfalto. La pedonalizzazione, almeno inizialmente, riguarderà il tardo pomeriggio e la sera, come accade ora per viale Dante: poi valuteremo con operatori e residenti un eventuale sviluppo successivo”. Nell’atto di indirizzo viene poi proposto di “posizionare due gazebo pubblici con finalità di ombreggiamento nell’area di viale Parini interessata dalla pedonalizzazione” - l’installazione sarà subordinata al parere della Soprintendenza - e anche di “provvedere alla mitigazione della vista dei veicoli parcheggiati negli stalli di carico e scarico in viale Bellini mediante l’apposizione di idoneo verde”.

Il progetto è stato ammesso in graduatoria per la concessione di contributi regionali come previsto dall’Articolo 1 Comma 134 della L. 145/2018 per i Porti Comunali Marittimi con una spesa ammissibile pari ad 1.800.000 euro con contributo concedibile di 800.000 euro. I lavori di riqualificazione verranno avviati nel mese di ottobre 2023.