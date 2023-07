Un padre va al parco giochi in spiaggia e palpeggia due bambine, arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 46 anni, residente nella provincia di Modena, è accusato di aver palpeggiato e molestato sulla spiaggia di Misano Adriatico due piccole turiste di 11 e 10 anni. Il presunto molestatore è stato tratto in arresto dai Carabinieri e si trova recluso in camera di sicurezza in attesa dell’interrogatorio di convalida alla presenza del magistrato. Prima di questo episodio, non ci sarebbero mai stati precedenti specifici a suo carico.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, l’uomo si sarebbe avvicinato in un parco giochi sulla spiaggia, per accompagnare la propria figlioletta, utilizzandola come “esca” per venire a contatto con le altre bambine che stavano giocando, avvicinando poi due turiste di 11 e 10 anni che non avevano tra di loro alcun legame. Entrambe le bambine hanno raccontato ai genitori, e ripetuto in audizione protetta alla presenza di una psicoterapeuta, di aver ricevuto dei complimenti espliciti da parte di quel signore e di essere state toccate nelle parti intime.

L’uomo è stato identificato, perché individuato dai genitori poco dopo la confessione delle due bambine arrivate spaventate e in lacrime. Il presunto molestatore si trovava ancora nei paraggi. A quel punto è scaturita un’accesa discussione, alla presenza dei genitori, finché non è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri. Del fatto è stato avvertito il pm di turno, Luca Bertuzzi, a cui i militari hanno dato informazione dell'arresto.