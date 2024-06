“Un palcoscenico per la solidarietà": la raccolta fondi a favore della Neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Rimini

Venerdì scorso, l’Associazione Nuovi Sguardi Odv in collaborazione con l'associazione Cast Oro Teatro Aps che ha messo a disposizione lo spazio teatrale, ha organizzato una serata di raccolta fondi in cui è andata in scena la commedia “Sono sempre i migliori che se ne vanno" ispirata ad un’opera di Achille Campanile, risultato di uno dei laboratori teatrali organizzati dall’associazione Cast Oro Teatro APS. All’evento, patrocinato da AUSL Romagna, che ha registrato il tutto esaurito, erano presenti anche il Dott. Matteo Ciotti, Dirigente Medico di Direzione Ausl Romagna, la Dott.ssa Roberta Rosetti, Direttrice dell'Unità Operativa di neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Rimini e la Dott.ssa Cinzia Giulianelli, Responsabile Struttura Semplice Ospedaliera neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Rimini. Le donazioni raccolte per oltre 2.700 euro verranno destinate all’acquisto di attrezzature mediche per il reparto di neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’ospedale Infermi di Rimini L’Associazione Nuovi Sguardi Odv, nata nel 2011, in questi anni ha realizzato diverse attività, tra le quali l’aver contribuito nel 2023 con donazioni di attrezzature e arredi, all’apertura del nuovo reparto di neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’ospedale Infermi di Rimini.