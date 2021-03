Un paniere con colazione di Pasqua, ulivo e uovo benedetti: l'iniziativa solidale

Con il volto di Frida Vasini, nota "azdora" di Bellaria Igea Marina già ospite in trasmissioni tv, la Pro loco Bellaria Igea Marina Aps, neonata associazione che intende promuovere e valorizzare il patrimonio, culturale, sociale, patrimoniale, ambientale della città, lancia la prima raccolta fondi. "Abbiamo pensato per mantenere vivo lo spirito di Pasqua e l'attaccamento alle nostre tradizioni di confezionare un piccolo paniere della colazione di Pasqua, composto da un ramo di ulivo e un uovo benedetto, e per questo ringraziamo don Giorgio, e a completamento della colazione, un piccolo salame e una ciambellina, da portare il Venerdì Santo nelle case dei bellariesi con i simboli dell'amore e della vita, perché giunga a voi tutti un messaggio di speranza", afferma Frida Vasini.

"Con il contributo minimo di 5 euro è possibile prenotare da venerdì a mercoledì prossimo il panierino, che provvederemo noi a consegnare a domicilio. Il ricavato servirà a finanziare l'associazione stessa e sarà finalizzata in particolare alla costituzione di un luogo aggregativo della tradizione e della solidarietà."

Molti gli sponsor dell'iniziativa cuoceranno le ciamabelline e ospiteranno i volontari per confezionare i pacchetti, nelle loro strutture. Hanno aderito l'hotel Milano, hotel Boston, hotel Villa Gori, a cui si aggiungono gli storici sponsor della pro loco Spendibene, Igea Carni, Conad Le Fonti. "Ad un primo annuncio sui social molte sono state le adesioni e i messaggi di approvazione dell'iniziativa, e quindi onorati, apprezziamo la risposta della città".

(Per prenotazioni 335 5405301 Isabella)