Un parco per il Re del Liscio: "Raoul Casadei? Iniziò qui lavorando come maestro elementare"

Saludecio si legherà per sempre a Raoul Casadei. E lo farà intitolandogli il parco pubblico in zona Santa Maria del Monte, a pochi metri dalla chiesa e lungo la via per San Giovanni in Marignano e Tavullia. La cerimonia di intitolazione avviene domenica pomeriggio, alle 17, alla presenza del figlio di Raoul, Mirko Casadei, che scoprirà la targa dedicata al padre presso il parco saludecese. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Dilvo Polidori il pomeriggio proseguirà nella piena tradizione del liscio con l’esibizione dell’orchestra La Nuova Romagna Folk e infine sarà offerto a tutti i presenti un buffet per festeggiare l’evento.

"Abbiamo sentito un grande vuoto per un pezzo di Romagna che se ne è andata con lui - conferma Gigliola Fronzioni, assessore alla Cultura del Comune di Saludecio - ma c’è una ragione particolare che ci lega a Raoul Casadei e che forse non tutti conoscono e che da anni raccontiamo ogni estate ai tanti turisti che visitano il nostro splendido borgo. Raoul Casadei è stato maestro elementare e incominciò la sua professione negli anni ’60 proprio a Saludecio, nella Frazione di Santa Maria del Monte (zona Levata). Per questa ragione il 19 settembre del 2004, l’allora sindaco Giuseppe Sanchini e l’amministrazione tutta, conferirono a Raul Casadei la cittadinanza onoraria e Raoul donò al Comune di Saludecio la sua chitarra con dedica, perché proprio in questo luogo era nata la sua celebre canzone 'La mia gente'. La cittadinanza onoraria fu concessa per aver reso celebre con la più famosa orchestra italiana il liscio e la terra di Romagna in tutto il mondo. Per aver raccontato con la sua musica e le sue canzoni la storia della nostra zona, della vita difficile dei campi, celebrando i valori della famiglia".