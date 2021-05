Un pesco in fiore per ricordare Sabrina e il suo coraggio: l'omaggio della Cra Pullè

Giovedì mattina nel giardino della CRA Pullè di Riccione si è tenuto un momento in ricordo di Sabrina, la Responsabile attività assistenziali della struttura, deceduta lo scorso maggio dopo aver lottato con coraggio contro un male incurabile. All’evento, che ha visto la piantumazione di un pesco dai delicati fiori rosa, hanno preso parte il vice sindaco Laura Galli, assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Riccione e Stefania Pierigè Dirigente Area Servizi alla Persona.

Barbara Biserni, presidente della cooperativa sociale Formula Servizi alle Persone ente gestore della CRA Pullè, sottolinea che “la cooperativa ha fortemente voluto un momento in ricordo di Sabrina pur in modalità ristretta e seguendo le procedure che il momento particolare richiede. "Ci sarebbe piaciuto estendere l’invito a tutte le persone che hanno conosciuto Sabrina - hanno detto durante la cerimonia i responsabili della Pullè - ma non è stato possibile per evitare assembramenti. Crediamo sia importante ricordare chi rivolge il proprio lavoro con dedizione e professionalità verso la cura delle persone più fragili. Questo lavoro è prezioso e desideriamo valorizzarlo ogni giorno come diceva Sabrina “con il sorriso”. Per ricordare Sabrina, abbiamo scelto di piantare un albero di pesco che crescerà e darà i suoi frutti. Sarà per noi un simbolo del lavoro di cura che vogliamo ogni giorno far crescere e germogliare con la consapevolezza che non fiorisce ciò che seminiamo ma ciò di cui ci prendiamo cura”.

"E' stato un momento molto toccate e intenso - ha detto l'assessore Galli - in cui mi sono sentita particolarmente vicina a quanti ogni giorno si prendono cura con dedizione e spirito di sacrificio delle persone fragili. Con me c'era la figlia di Sabrina, una giovane donna, bella e forte che saprà con la sua vita ricordare con forza gli insegnamenti lasciati dalla sua mamma".