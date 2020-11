Un pezzo di storia di Rimini nel calendario 2021 dei carabinieri

Come era già avvenuto nel 2020, con il mese di ottobre dedicato a una storia tutta riminese, anche nel 2021 il calendario dell'Arma dei carabinieri ha una tavola in cui si parla del nostro territorio. La pubblicazione, che dal 1928 rappresenta una vera e propria tradizione, è dedicata a Dante Alighieri nell'anno in cui si celebrano i 7 secoli dalla sua morte. Ed ecco che, nel mese di dicembre, viene ricordato l'amore di Paolo e Francesca cantati dal sommo poeta nell'Inferno. I due amanti, uccisi da Gianciotto Malatesta in una sorta di femminicidio ante litteram come ricorda il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri nella sua prefazione, "nella storia che qui si racconta nel mese di dicembre, poiché a Natale c’è voglia di cose buone, la vicenda dei moderni Paolo e Francesca ha un lieto fine".