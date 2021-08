Un piano per l'emergenza abitativa e sostegno alle famiglie: risorse per 900mila euro

Il Comune di Rimini mette sul piatto 900.000 euro per il contrasto all'emergenza abitativa, attraverso una serie articolata di interventi di protezione sociale, per quelle famiglie che, già in difficoltà, hanno visto peggiorare la propria situazione in seguito alla pandemia. Il primo intervento prevede una garanzia per il reperimento di una nuova soluzione abitativa: 12 mesi di canone fino a un massimo di 8.400 euro per l'intera durata del contratto e concorso alle spese legali in caso di sfratto fino a un massimo di 2.000 euro. Tra parametri economici patrimoniali da possedere Isee inferiore a 20.000 euro, 27.000 in caso di particolari categorie di svantaggio occupazionale, e l'assenza di proprietà immobiliari. Ci sono anche contributi una tantum per morosità, a procedura di sfratto avviata o conclusa, per un massimo di 18 mensilità per la ricerca di un nuovo alloggio, rimandare l'esecuzione dello sfratto, sanare la morosità.

Infine ci sono altri contributi una tantum fino ad un massimo di 5.000 euro per quei nuclei famigliari che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone, a causa del peggioramento della condizione economica riconducibile alla pandemia. Oltre alla conferma del possesso dei requisiti già esposti per le altre misure, sarà necessaria la valutazione dei servizi sociali nell'ambito di specifici progetti individualizzati, che certifichi il peggioramento occupazionale, sanitario, reddituale. L'imperativo dell'amministrazione è "non lasciare indietro nessuno", spiega l'assessore alla Protezione sociale Mattia Morolli, e dunque "sostenere chi, più di altri, rischia di pagare il prezzo più alto della pandemia". Si tratta di "misure frutto di un preciso impegno, un investimento importante che servirà per supportare la tenuta del nostro tessuto sociale".