Un ponte tra Cattolica e Gabicce per la promozione turistica e la difesa del territorio

Incontro mercoledì, presso la Sala Giunta di Palazzo Mancini, tra il sindaco di Cattolica, Franca Foronchi, il Vicesindaco ed Assessore al turismo, Alessandro Belluzzi, ed il Primo cittadino di Gabicce, Domenico Pascuzzi, il vicesindaco ed Assessore al turismo, Marila Girolomoni, l'Assessore allo sport, Roberto Reggiani. Diversi i temi trattati, tra cui la promozione ed accoglienza turistica congiunta, la difesa del territorio dal rischio idrogeologico, la possibilità di servizi congiunti in ambito economico e sportivo. "C'è grande sintonia tra le due amministrazioni - spiegano - accomunate da un unico obiettivo: far crescere il nostro territorio che va oltre i confini regionali. Un territorio che deve includere quello che definiscono il quadrilatero tra il San Bartolo e la Val Conca: Gabicce, Gradara, Cattolica e San Giovanni in Marignano".