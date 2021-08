Un progetto per contrastare gli incidenti stradali causati da alcol e droga

C’è il progetto presentato dal Comune di Rimini tra le proposte che il Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio finanzierà allo scopo di sostenere i territori nella promozione di azioni di contrasto e prevenzione degli incidenti stradali correlati all’uso di alcol e droga. Il progetto riminese “Fermami Amico” è risultato settimo nella graduatoria, ottenendo un contributo pari a circa 288mila euro, che consentirà di mettere in campo una serie di azioni di educazione e sensibilizzazione della cittadinanza, oltre che di implementazione dei controlli, con un’attenzione particolare alla fascia dei più giovani, i più vulnerabili ma anche quelli su cui investire per il futuro. Il progetto, speciale per la sua ampiezza di interventi curati ed eseguiti in maniera coordinata e proattiva da diversi enti del territorio provinciale, avrà una durata annuale, ma si pone come obiettivo quello di seminare consapevolezza e responsabilità per continuare a dare risultati nella formazione civica del cittadino negli anni a seguire.

Il progetto prevede un ampio spettro di azioni coordinate ma autonome tra loro, grazie al coinvolgimento e alle competenze degli enti partner che sono AUSL della Romagna (Ambito Rimini - U.O. Dipendenze Patologiche Rimini), Università di Bologna (Dipartimento di Scienze Statistiche), Comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Riccione, Unione di Comuni Valmarecchia. A titolo di esempio si promuoveranno percorsi di educazione e prevenzione grazie agli operatori dell'unità operativa SerDP in collaborazione con gli educatori dei centri giovani, grazie al coinvolgimento delle autoscuole (con corsi multimediali e realtà aumentata) e dell’autodromo di Misano Adriatico, per percorsi di guida sicura. Sarà proposta un’ampia campagna informativa attraverso canali radio, televisivi e social e saranno avviate azioni di sperimentazione tecnologica e di analisi dei dati. Infine è previsto un piano intensificazione dei controlli, sia sulla vendita di alcol sia per la sicurezza stradale, grazie all’impiego di un laboratorio mobile su cui sarà presente una equipe medica dedicata. Da gennaio 2021 ad oggi sono stati 40 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale in cui sono state elevate sanzioni per l’articolo 186 del codice della strada, e cioè guida in stato di ebbrezza. In un caso è stata riscontrata guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187).

“Fermami Amico è il grido di aiuto, rivolto a chiunque possa intervenire per rompere quella catena di di azioni o omissioni che potrebbero avere come epilogo l’incidente stradale causato dall’abuso di alcol e droga – è il commento dell’Amministrazione Comunale – Il progetto di cui il Comune di Rimini è capofila nasce per agire all’origine, promuovere cioè, soprattutto tra i più giovani, una nuova consapevolezza ed un nuovo senso di responsabilità comune sul fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica. Si interverrà attraverso i centri di aggregazione giovanile, le scuole guida, fino a interventi sulle strade soprattutto monitorando il rientro dai luoghi del divertimento e della vita notturna”.