Un riminese domina i campionati italiani di poker: triplo 'bracciale' per Danilo Donnini

La scorsa settimana, in terra slovena e precisamente a Nova Gorica, sono andati in scena i Campionati Italiani di poker sportivo. Il mattatore della kermesse è stato senza dubbio il riminese Danilo Donnini, vincitore addirittura di tre "Bracciali", corrispondenti a tre titoli nazionali in altrettante discipline. Per lui un successo storico, un record assoluto che lo consacra nell'olimpo di questo sport. Già nel 2011 Donnini si era laureato campione italiano, ma l'impresa della scorsa settimana è davvero incredibile.