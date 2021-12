Un successo inaspettato: in tantissimi in coda a Natale per ricevere il vaccino contro il covid

Inaspettato successo dell'open vaccinale organizzato da Ausl Romagna il pomeriggio di Natale. Ad accesso libero sono state somministrate 3.228 dosi (prevalentemente terze dosi) negli hub vaccinali di Ausl Romagna così suddivise: Ravenna 1160, Cesena 933, Rimini 517 e Forlì 618. La stessa iniziativa si replicherà il primo gennaio dalle 14,30 alle 19,30, con accesso libero senza prenotazione: prima dose dai 12 anni su e terza dose per coloro che hanno compiuto 18 anni e per i quali sono trascorsi cinque mesi dalla seconda somministrazione. Il 31 dicembre si accederà all'hub solo con prenotazione.

Queste le sedi vaccinali a cui rivolgersi

Ravenna c/o ESP (via Bussato n. 118)

Lugo Hub Il Tondo (via Lumagni 30)

Faenza Hub Fiera ( via Risorgimento)

Rimini Hub ( Strada Consolare Rimini-San Marino 76)

Riccione Hub- Centro Commerciale Perla Verde (via Berlinguer 3)

Forlì Hub Fiera (via Punta di Ferro n.2)

Cesena Hub Fiera (via Dismano n.3845 Pievesestina)

Savignano Sul Rubicone Hub- centro Fashion Outlet (Piazza Trattati 1)