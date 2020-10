Un teatro contemporaneo nel cuore della città: ecco il nuovo Spazio Tondelli

Il Comune di Riccione presenta il progetto del nuovo Spazio Tondelli: un intervento di riqualificazione architettonica che cambia volto al teatro di Riccione, garantendo un triplice beneficio. Viene in primo luogo aumentato il comfort degli spettatori, che possono godere di condizioni di fruizione nettamente superiori rispetto a quelle attuali. Migliorano poi gli ambienti di lavoro messi a disposizione di artisti e maestranze, per consentire l’allestimento di nuove tipologie di spettacoli. Infine, un aspetto non meno importante: finalmente dotato di un ingresso su viale Ceccarini, il teatro acquista centralità nell’assetto urbano di Riccione, creando un nuovo punto di riferimento, anche visivo, a monte della ferrovia.

Nel dettaglio, il nuovo Spazio Tondelli si presenta come un edificio poliedrico e contemporaneo pronto ad accogliere arti sceniche di più tipi: prosa, danza, concerti, performance. Il progetto cuce questa rinnovata “casa delle arti” alla città, con un intervento di rigenerazione urbana che collega interno ed esterno, aprendo il nuovo teatro su viale Ceccarini. Un’area all’aperto e un foyer con bistrot fungono da accesso a uno spazio potenzialmente continuo ma scomponibile in più ambienti, ciascuno utilizzabile come luogo di rappresentazione. Punto di congiunzione tra la città e il nuovo teatro è la piazzetta antistante l’edificio, che cambia aspetto grazie a un’architettura a basso impatto materico e volumetrico: un involucro in acciaio crea una sorta di corte “ascensionale” da attraversare per accedere al teatro.

Da questa corte esterna si passa direttamente al foyer, un vano di quasi 200 metri quadrati libero da murature. Oltre a fungere da filtro tra esterno e sala principale, il foyer ospita un bistrot in grado di accogliere fino 100 posti a sedere, espandibili sia verso la corte esterna sia verso l’interno, per spettacoli e performance non convenzionali. Uno dei tratti salienti del nuovo Spazio Tondelli è infatti la possibilità di riconfigurare ogni ambiente. Centrale – in tutti i sensi – è l’area scenica, che si sviluppa nel cuore del teatro su 150 metri quadrati: il doppio rispetto alle dimensioni attuali. Priva di palcoscenico rialzato, quest’area è connessa a tutti gli spazi attigui, così da poter essere estesa o ridimensionata a seconda delle esigenze. Artisti e maestranze possono contare su un rinnovato comparto sceno-tecnico (volutamente a vista), su comodi magazzini (prima assenti e ora facilmente accessibili da via Don Minzoni), su camerini ristrutturati (e molto più ampi di prima) e su una regia collocata in posizione dominante per massimizzarne l’efficacia; due regie secondarie sono inoltre predisposte di fianco alla scena e all’ingresso del teatro, in vista di performance non tradizionali.

Dopo aver attraversato la corte esterna, il foyer e l’area scenica, si accede infine alla platea, racchiusa come in un guscio al fondo del teatro. Posta su un solaio inclinato, la sala può accogliere da 300 a 405 spettatori, grazie a due settori da 150 posti ciascuno e ad altre 105 sedute mobili, posizionabili all’occorrenza sulla scena. L’estensione della sala è di 16 metri, l’inclinazione di visuale è di 17 gradi e l’altezza dei gradini di 14 cm: parametri che permettono una visibilità totale da tutti i posti a sedere.

Presentazione nuovo Spazio Tondelli

"Dopo 30 anni, questa amministrazione riuscirà a dare alla città un nuovo teatro in viale Ceccarini - ha dichiarato il sindaco, Renata Tosi. - Nel tempo l'esigenza della nostra comunità di avere uno spazio adeguato, elegante e funzionale per le arti sceniche è cresciuta sempre più anche grazie al successo di pubblico delle stagioni teatrali. Prima ancora di progettare e mettere mano alla riqualificazione dello spazio, abbiamo lavorato sui contenuti creando appunto quella profonda affezione della città alla sua stagione teatrale. I riccionesi oggi vogliono avere un teatro che offra loro appuntamenti interessanti e divertenti. Quando, come amministrazione abbiamo voluto occuparci del teatro, abbiamo riscontrato una situazione che non solo penalizzava le casse del Comune, ma non garantiva fruibilità e accesso alla cittadinanza. Insomma non sviluppava alcun progetto né aveva una visione del futuro. Allora la nostra scelta è stata prima quella di proporre ai riccionesi e ai nostri visitatori opere di qualità. Abbiamo mostrato e dimostrato come il teatro sia un'offerta culturale, turistica ed economica importante per Riccione. Da questo nuovo modo di intendere è nato Spazio Tondelli e da questo il passo successivo è stato investire in una nuova cornice che contenesse appunto il nuovo sentire e la nuova esigenza della comunità ad avere un teatro nuovo in viale Ceccarini. Vorrei sottolineare proprio questo cambio di passo rispetto al passato recente che porterà finalmente vanto e crescita per Riccione".

"Moderno, elegante, funzionale, in una parola bello - ha aggiunto l'assessore Lea Ermeti. - Ecco come sarà il nuovo Spazio Tondelli. Come abbiamo ampiamente illustrato nei vari incontri con associazioni e categorie, comitati e oggi con la stampa, il teatro a Riccione torna in viale Ceccarini. Diventa un luogo di aggregazione per Riccione, un luogo di scoperta per il turista che dal mare risale il principale viale della città. Sarà quindi un ampliamento dell'offerta culturale ma anche un ampliamento dello spazio cittadino, creando un indotto intorno al teatro che da oggi in poi può finalmente svilupparsi".

"Il movimento turistico verso città che hanno luoghi culturali riqualificati risulta in costante crescita e il Nuovo Spazio Tondelli che abbiamo presentato oggi rappresenta il riposizionamento di Riccione in un segmento importante dell'offerta turistica - ha concluso l'assessore Stefano Caldari. - Il turismo culturale è caratterizzato dalla tendenza verso la ricerca dell'autenticità dell'esperienza turistica, che si esprime nel desiderio di forme di vacanza che permettano anche di sperimentare l’arte, nel nostro caso le arti sceniche, e gli aspetti più veri legati ad essa, come appunto il godere di appuntamenti teatrali di qualità. Si assiste da tempo sul panorama nazionale e internazionale ad un aumento generale di interesse per iniziative ed eventi culturali di grande richiamo che necessitano di una cornice adeguata e fruibile. Con il nuovo Spazio Tondelli, Riccione oggi fa un salto in avanti importante arricchendo quindi l'offerta di intrattenimento culturale, proponendosi come città capace di richiamare turisti e visitatori di qualità come quelli interessati all'offerta culturale".

