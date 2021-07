Un'unità della Capitaneria di Porto per il Nucleo antiabusivismo commerciale della Polizia Municipale

Questa mattina il sindaco di Riccione, Renata Tosi, ha incontrato il Direttore Maritto della Regione ER C.V.(CP) Giuseppe Sciarrone, il Capo del Compartimento marittimo di Rimini - C.F.(CP) Marcello Monaco e il M.llo No Antonio Marinelli titolare dell'ufficio locale marittimo di Riccione. Diversi i temi trattati nel cordiale incontro tra cui la partecipazione, come richiesta dal sindaco Tosi, di un'unità della Capitaneria di Porto per il Nac, il Nucleo antiabusivismo commerciale, della Polizia Locale di Riccione. Richiesta accordata dai vertiti della Capitaneria nonostante le ristrettezze di personale. Tra i temi trattati anche la logistica futura della sede della Capitaneria di Riccione nell'ambito della riqualificazione del Porto Canale.